Elena Ferrante skriver beskt om kvinneroller og graviditet

Elena Ferrante

Den dunkle dottera

Oversatt fra italiensk av Kristin Sørsdal

Samlaget

Det er ikke gått mer enn seks måneder siden Samlaget var ute med en av pseudonymet Elena Ferrantes tidlige romaner, den svimlende Svikne dagar fra 2002. Nå foreligger enda en oversettelse. Det gjelder åpenbart å holde liv i feberen som ble utløst av den såkalte Napoli-kvartetten, romanserien om venninnene Elena og Lila. Heldigvis skjer det med god grunn.

Den dunkle dottera kom på italiensk i 2006. I likhet med Svikne dagar foregriper og speiler den de senere Napoli-bøkene. Kvinneperspektivet og spørsmål knyttet til identitet og kjønn er trekk som går igjen i hele forfatterskapet. Det gjør også den skånselsløse fremstillingen av hvilke omkostninger det får å bryte seg løs fra etablerte normer og rammer. Friheten kommer jo aldri gratis, men det er sjelden man ser den så dyrekjøpt som hos Ferrante.

Nærgående og intense skildringer

Napoli-kvartetten folder seg vidt og bredt ut, med en fortelling som strekker seg over 60 år og inkluderer et hav av bipersoner. De tidlige romanene er på sin side sterkt konsentrerte. Den dunkle dottera er ikke på mer enn 150 sider. Den rommer en nærgående og intens skildring av moderskap og kvinnelighet, fortalt i et språk der ulike bilder på avsky er gjennomgående.

Hovedpersonen og jeg-fortelleren Leda er en middelaldrende akademiker. De voksne døtrene har flyttet til faren i Canada, og selv bestemmer hun seg for å tilbringe sommerferien i en liten kystby. På stranden hun besøker daglig, regjerer en bråkete napolitansk storfamilie Leda instinktivt misliker: «Dei var akkurat som familien eg hadde flykta frå då eg var ungjente.» Men blant familiemedlemmene finnes også en ung kvinne og den lille datteren hennes. De blir snart objektet for Ledas fascinasjon og sjalusi.

Kvinnerov og greske myter

I en roman om kjønn, avhengighet og frigjøring, er det neppe tilfeldig at hovedpersonen heter Leda. Navnet er kjent fra en greske myte, der guden Zevs, i form av en svane, voldtar Leda av Sparta. Motivet går igjen både i malerkunst og poesi, for eksempel i W.B. Yeats’ berømte sonett «Leda and the Swan».

En sterk narrativt driv kombinert med øyeåpnende refleksjoner gjør Den dunkle dottera til ansporende lesning. Med stor sans for spenningsskapende virkemidler lar Ferrante handlingen dreie seg rundt ett sentralt symbol, dukken til den lille jenta på stranden. Ifølge jenta er dukken gravid, men det magen er fylt opp av, viser seg å være råttent vann og mark.

Beskt om graviditet

Som man skjønner, er fremstillingen av moderskapet ytterst tvetydig i denne romanen. Klassiske forestillinger om graviditet blir veltet om på i beske og kroppslige passasjer som denne:

«Kroppen min blei omdanna til blodig væske, inne i den svevde eit grautete botnfall som ein aggressiv polypp vaks fram frå, eit vesen så langt borte frå noko menneskeleg at det, enda det åt og vaks, reduserte meg til rotnande materie uten liv.» Man leser ikke Ferrante uten å bli påvirket.

Kristin Sørsdal mottok tidligere i år Kritikerprisen for beste oversettelse for arbeidet med Napoli-bøkene. Oversettelsen av Den dunkle dottera ser ut til å være på samme høye nivå. Allerede mars neste år er Sørsdal aktuell igjen, da med Ferrantes debutroman fra 1992, Kvelande kjærleik.