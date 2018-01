Stjerneskuddet Lise Davidsen mottar prisen ved Oslo-Filharmoniens konsert, der hun selv er solist, i Oslo Konserthus 8. februar. I helgen synger hun i Operaen i Oslo med Bergen Filharmoniske Orkester.

Sibeliusprisen er en hederspris for fremragende innsats for å fremme kontakten mellom finsk og norsk musikkliv. Prisen deles ut for 15. gang av Sibelius-selskapet, som ble stiftet i Norge i 1994 med formål å stimulere kontaktene mellom finsk og norsk musikkliv.

«Davidsen har i dag en enestående, lysende og spennende internasjonal karrière. Hun er etterspurt ved operascener, festivaler og konserthus verden over. Hennes store interesse og engasjement for Sibelius’ vokale musikk, som hun stadig har på sine programmer i ulike konsertsaler i utlandet, så vel som i Norge, gjør henne til en verdig mottager av Sibeliusprisen 2018», heter det i en pressemelding fra Sibelius-selskapet.

Gjorde rent bord i sangerkonkurranser

Hun tok sin bachelorgrad i klassisk sang ved Griegakademiet i Bergen i 2010 før masterstudier ved Det Kongelige Danske Musikkakademi i København, der hun ble uteksaminert i 2014.

2015 ble et virkelig gjennombruddsår for henne, med førstepriser i både Operalia-konkurransen i London, Hans Gabor Belvedere-konkurransen i Amsterdam og Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Andsnes og Tellefsen priset

Tidligere mottagere av Sibeliusprisen er fiolinistene Arve Tellefsen, Henning Kraggerud og Vilde Frang, dirigentene Eivind Aadland, Jukka-Pekka Saraste og Jorma Panula, pianistene Håvard Gimse og Leif Ove Andsnes, sopranen Solveig Kringlebotn, mezzosopranen Randi Stene, cellisten Truls Mørk, multimusikeren Sinikka Langeland, professor Idar Karevold og Oslo Filharmoniske Orkester.