Screen Actors Guild-prisene, også kjent under forkortelsen SAG, deles ut av det amerikanske tv- og filmskuespillerforbundet av samme navn. Kristen Bell ledet utdelingen for første gang, og de fleste utdelerne var kvinner i et år som har blitt preget av metoo-kampanjen og avsløringer om hvordan kvinner behandles i Hollywood.

– Vi opplever et tidsskille. La oss sørge for at vi leder an i kampen med empati og aktsomhet, sa Bell i sin åpningsmonolog.

– På høy tid

Frances McDormand vant prisen for beste kvinnelige filmskuespiller for sin innsats i «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». McDormand spiller en kvinne som kjemper for å få oppklart drapet på datteren etter at det lokale politiet ikke har klart å pågripe en gjerningsmann. Sam Rockwell, som spiller en av politimennene McDormands rollefigur retter sin fortvilelse og sitt sinne mot, fikk prisen for beste mannlige birolle.

– Frances, du er så sterk. Jeg står side om side med deg og alle de utrolige kvinnene i dette rommet som prøver å endre ting til det bedre. Det er på høy tid, sa Rockwell i sin takketale.

– Dette er ikke et øyeblikk. Det er en bevegelse, sa SAG-leder Gabrielle Carteris.

Dronning Claire

En annen kvinnerolle som gikk til topps i søndagens kåring, er en fiksjonalisert tolkning av en høyst reell og levende kvinne, en av verdens mest kjente og gjenkjennelige personer. Claire Foy spiller en ung dronning Elizabeth i «The Crown». Serien følger Elizabeth fra hun som 25-åring overtar den britiske tronen. Som dronning av Storbritannia og en lang rekke andre land og kolonier må hun finne en balanse mellom fornyelse og tradisjon og mellom privatliv og et liv i offentlighetens konstante rampelys.

Nicole Kidman vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en fjernsynsfilm eller miniserie for «Big Little Lies», mens Julia Louis-Dreyfus tok prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komedie for sin visepresidenttolkning i «Veep». Den serien tok også prisen for beste totale rollebesetning for TV-serier. Filmprisen i samme kategori gikk til «Three Billboards …».

De beste mannlige hovedrollene i årets utdeling var det Gary Oldman (film), Sterling K. Brown (drama), William H. Macy (komedie) og Stellan Skarsgård (fjernsynsfilm eller miniserie) som sto for.