Graeme Macrae Burnets morderballade fra det skotske høyland er snedig og intrikat

Graeme Macrae Burnet

Med blodig forsett

Oversatt av Hege Mehren

Forlaget Press

Det er sjelden noen god idé å lytte til forfatteren når han eller hun uttaler seg om egne bøker, til det er det altfor mange markeringsbehov ute og går. Unntak finnes riktignok. Booker-pris nominerte Graeme Macrae Burnet gir til beste en svært presis og dekkende karakteristikk av sin morderballade fra det skotske høyland ved å si at han ikke har skrevet en kriminalroman, men en roman om en forbrytelse.

Forbrytelsen er som følger: En augustdag i 1869 i den lille og lutfattige landsbyen Culduie oppsøker 17-åringen Roderick Macrae (merk navnelikheten!) naboen Lachlan Mackenzie og hakker i hjel ham så vel som husets datter Flora og en liten gutt. Unge Roderick tilstår ugjerningen på stående fot og hevder at han var motivert av den grove og sviende uretten Mackenzie som representant for de føydale maktforholdene i området, påførte familien hans.

Spørsmålet er om en kan feste lit til forklaringen om at det var derfor Roderick gjorde det grufulle han gjorde. Var han ansvarlig for de monstrøse handlingene sine, eller led han av «moralsk galskap» og kan derfor ikke idømmes lovens strengeste straff?

Individualpsykologi

forlaget press

Dette er rammeverket for en snedig, intrikat og suggererende fortelling som er rigget som et stykke «true crime» i historisk setting. Muligens for å tilfredsstille leserens tilsynelatende aldri hvilende virkelighetstørst, eller så bare av pur fornøyelse, går Burnet til store anstrengelser, inklusive kartskisser, vitneforklaringer, medisinske rapporter og psykiatriske betenkninger, for å få det til å se ut som om alt han skriver, har et faktisk forelegg. En rask googling viser at så ikke er tilfelle.

Slik sett har han valgt en vesentlig annen strategi enn Margaret Atwood i «Alias Grace,» som nylig er blitt konvertert til en absolutt severdig og tankevekkende Netflix-serie. Begge beretningene legger i siste instans trykket på samme individualpsykologiske sted. Vi skal inn i den skyldige. Vi skal bli litt mindre sikre på hva det innebærer å være skyldig, i krysningspunktet mellom jusens logiske strukturer og menneskesinnets idiosynkrasier og irrganger.

Upålitelig forteller

Kjernen i Burnets fremstilling er den redegjørelsen Rodericks advokat ber ham om å nedtegne i fengselscellen i forkant av rettssaken. Her dannes det et bilde av en oppvakt, skoleflink og fredsæl mannsling.

Smått om senn, og under innflytelse av andre elementer i tekstveven, oppstår imidlertid en følelse av at Roderick ikke er en helt pålitelig kronikør. Forsøker han ikke mistenkelig hardt å være entydig og koherent? Skinner det allikevel ikke igjennom at han har oppfarende raptuser av til dels voldelig art?

Er det plausibelt og endatil nærliggende å tenke seg at det var den ulykkelige og ubesvarte forelskelsen i den ett år yngre Flora Mackenzie som utløste blodbadet og den påfølgende likskjendingen, og ikke de opprørende armodslige kårene som er Rodericks lodd i livet?

Det fasttømrede svaret svever i det blå, og siden Burnet tross alle friheter han tar seg, suger næring fra et sjangerterritorium der konvensjonene dominerer, skal han ha ros for å holde hodet kaldt og nekte å servere oss den endelige løsningen på et sølvfat.

Med blodig forsett er rett og slett en både leken og dypt seriøs roman som er intelligent nok til ikke å gi en fasit, og nettopp derfor er det en verdifull roman.