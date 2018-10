Det er et av filmhistoriens store øyeblikk: Julia Roberts klamrer seg til balkongkanten med dype pust og blanke øyne i nittitallskometen Pretty Woman. Richard Gere har tatt henne med i operaen for å se La traviata – en ikke helt urelatert fortelling om en rikmann som forelsker seg i en av nattens løse fugler. Det er Julias første møte med opera, og en ny verden ser ut til å ha åpenbart seg for vår rødkledde selskapsdame. Stemningen! Stemmene! Følelsene!