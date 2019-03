«Derfor sier Herren: Se, jeg fører over dem en ulykke som de ikke kan slippe unna. Når de roper til meg, vil jeg ikke høre på dem.» Ordene fra Jeremia 11.11 har en stor plass i Jordan Peeles andre spillefilm, Us.

Peele brakdebuterte som regissør med Get Out, en hypnotisk god grøsser om stereotypier og rasisme i USA. Han følger opp et stykke på vei med Us, men film nummer to er ikke helt i samme klasse.