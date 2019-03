Solberg kritiserer teateroppsetning etter Wara-hets

I kjølvannet har Wara og familien hans opplevd flere tilfeller av trusler og hærverk. Sist helg ble Waras bil påtent utenfor huset.

På en pressefrokost i forkant av Høyres landsmøte onsdag kritiserte Solberg teaterstykket «Ways of seeing» for å gjøre det enda mer belastende å være politiker.

– Vi skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør. Men det oppleves verre når familier og bosted trekkes inn, sa Solberg.

– De som har laget stykket, bør tenke over dette. De har bidratt til å rette et fokus mot politikere som gjøre at det blir tøffere å være politiker, slo hun fast.

I februar ble stykket vist på Vega scene, samme sted som Høyre hadde valgt for pressefrokosten.

Solberg vil imidlertid ikke spekulere i om det er noen «kjedesammenheng» mellom forestillingen og truslene og hærverket mot boligen til Tor Mikkel Wara.

Wara har selv omtalt hendelsene som «uhyggelige».