Tusenvis demonstrerte utenfor Svenska Akademien under krisemøte

Under Svenska Akademiens ordinære torsdagsmøte, samlet tusenvis av demonstranter seg for å vise støtte til Akademiens avgåtte leder Sara Danius. Mange av de fremmøtte viste støtte med å ikle seg Danius' signaturplagg, en såkalt knytebluse. Folk legger også ut bilder av seg selv ikledd knytebluser på sosiale medier under emneknaggen #knytblus og #backasara.

Over 3.000 personer hadde meldt seg på arrangementet, men hvor mange som faktisk møtte opp torsdag kveld er uklart. Nyhetsbyrået TT rapporterer at hele Stortorget var fullt av mennesker.

Men demonstrasjonen handler om mer enn å vise støtte til Danius, mener Elin Nilsson, en av demonstrantene.

– Jeg og alle andre har fått nok. Nå kan man ikke lenger sope overgrep under matten, sier hun til SVT.

Krisen i den ærverdige kulturinstitusjonen toppet seg sist uke da Sara Danius trakk seg som Akademiens faste sekretær. Mange er opprørt over at den interne konflikten, som er knyttet til påstått trakassering av kvinner, førte til at Danius måtte gå.

Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Arrangørene av torsdagens demonstrasjon, blant dem kriminologen Nina Rung og medieprofilen Cissi Wallin, oppfordrer nå alle gjenværende medlemmer av Svenska Akademien til å forlate sine plasser.

Svenska Akademien, som blant annet deler ut nobelprisen i litteratur, har siden i fjor høst vært rammet av en krise knyttet til omfattende anklager om overgrep, som skal være begått en såkalt svensk kulturprofil.

Den mannlige kulturprofilen, som er gift med et av Akademiens medlemmer, anklages også for å ha lekket prisvinnere til pressen.

Mannens kone har trukket seg fra Akademien, og det samme har tre andre medlemmer, samt Danius.