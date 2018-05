Joachim Trier i Cannes: – Nå kommer en ny generasjon sterke, kvinnelige filmskapere

Kvelden i forveien ropte fotografene etter ham i blitzregnet på den røde løperen, slik de gjør for å fange stjernenes blikk i kamera. «Cate!» «Benicio!». «Chloé!». Og «Joachim!».

Morgenen etter, på strandkafeen der Kritikeruken og dens jury har sin base, glir jurypresident Joachim Trier inn mellom sanddynene uten å vekke samme oppstyr.

– Det er dessuten mye mer avslappende å være her som juryleder. Å delta med egen film i programmet gir et helt annet press, når man vet at kritikere fra hele verden sitter klar til å levere sterke meninger om filmen du har laget, sier Trier som denne uken leder arbeidet med å vurdere arbeidet til de fremste debutantene i Cannes.

Fakta: Joachim Trier (44) Norsk filmskaper fra Oslo Spillefilmdebuterte med Reprise i 2006. Hans andre spillefilm, Oslo 31. August, ble vist under Cannes-festivalen i 2011 i programmet UN Certain Regard. I 2014 satt Trier i Cannes-juryen for kortfilm og Cinefoundation (studentfilm). I 2015 ble Trier valgt ut til hovedprogrammet i Cannes med Louder Than Bombs, som første norske film i hovedprogrammet på 36 år. I år leder Trier juryen som vurderer kort- og spillefilmene i Kritikeruken La Semaine de la Critique. I juryen sitter også. Chloë Sevigny (skuespiller og regissør) Nahuel Pérez Biscayart (skuespiller), Eva Sangiorgi (festivaldirektør) og Augustin Trapenard (kulturjournalist).

Cannes får kritikk for mannsdominansen

Som leder av juryen under Kritikeruken står Trier i spissen for å peke ut nytt talent i Cannes. Sideprogrammet ble etablert av franske filmkritikere i 1962 for å få frem ung, nyskapende film. Det kom som en reaksjon på det som allerede den gang ble vurdert som et mer satt og baktungt hovedprogram.

– Dette er et program som gir oss lov til å stille oss helt åpne for filmene. I hovedkonkurransen må juryen vurdere en gullpalme til Jean-Luc Godard opp mot andre regissører i programmet. I Kritikeruken er alle debutanter og stiller med samme utgangspunkt, konstaterer Trier.

Behovet for nye stemmer er ikke blitt mindre aktuelt i år, ettersom #metoo-bølgen har sparket i gang en debatt i Cannes om hvordan hovedprogrammet fortsatt bare finner plass til tre kvinnelige blant 21 regissører. I Kritikeruken er situasjonen motsatt: Kvinnelige regissører er i flertall blant de syv nominerte langfilmene.

– Det har ingen ting med noen form for kvotering å gjøre. Komiteen som står bak utvalget forteller at det utelukkende dreier seg om hvem som har laget de beste filmene, påpeker Trier.

I forkant av festivalen ble det nemlig gjort en seleksjon blant flere hundre filmer fra festivalens side.

– Da er det veldig gledelig å høre at det kommer en hel generasjon av sterke, kvinnelige filmskapere. Det gir håp for kjønnsbalansen i filmbransjen fremover, sier Trier.

– Tull og tøys å konkurrere i film

Hver dag under festivalen ser han og jurykollegene nye filmer, og møtes for å diskutere dem fortløpende. Til slutt må de enes om én vinner, selv om Trier selv bemerker at det å konkurrere i film jo egentlig er «tull og tøys».

– Det finnes ikke objektive kriterier for hva som er den beste filmen. Men samtidig lever vi i en så oversaturert tid, med så mange filmer å velge mellom, at vi trenger noen gode kuratorer. Vår rolle blir å gi et klapp på skulderen til et ungt talent og skinne et ekstra lys på en film. Og jeg synes det er viktig å diskutere kvalitet i film, og si at noe er mer spennende, modig og nyskapende enn noe annet, sier Trier.

Håper å delta som regissør igjen

Med Louder Than Bombs i 2015 ble Joachim Trier den første norske regissøren valgt ut til hovedprogrammet i Cannes på 36 år. Regissøren legger ikke skjul på at han ble skuffet da han siste spillefilm, Thelma, ikke ble valgt ut i fjor.

– Det var selvfølgelig en nedtur. Som filmskaper har man så mye tvil underveis, og har lyst på den bekreftelsen det er å bli valgt. Men samtidig var ikke filmen ferdig på det tidspunktet. At den ikke kom med, ga meg tre måneder ekstra på meg til å jobbe med filmen. Det gjorde at jeg tror jeg fikk laget en bedre film, sier Trier.

Thelma debuterte isteden på filmfestivalen i Toronto sist høst, og har siden blitt solgt til hele verden.

– På en måte er det deilig å se at filmen sto så trygt på egne ben. Man må ikke delta i Cannes for at en film skal få et liv ute i verden. Samtidig er det jo en fantastisk ære å få delta med film her. Jeg håper det skjer igjen, sier Trier.

Jobber med flere nye prosjekter

I vinter har Trier reist verden rundt med Thelma. I februar satte han seg ned med makker Eskil Vogt for å begynne å jobbe med et nytt filmprosjekt. For øyeblikket skriver de på en ny norsk film, samtidig som det også finnes planer om internasjonale prosjekter.

Oppmerksomheten rundt Thelma gjør for eksempel at tilbud om å gjøre flere ting innen skrekksegmentet tikker inn. Men Trier er mer interessert i å lage noe helt nytt enn å surfe videre på bølgene hans siste film skapte internasjonalt.

– Jeg har aldri vært noen stor karrièrestrateg. Dessuten handler det litt om den sutureringen jeg nevnte: Når det fosser ut filmer i alle kanaler, må man prøve å lage film som betyr noe.