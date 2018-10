Antiteaterets siste forestilling, Vill Vestkant, er best om du ikke leser programteksten. Der har teatersjef, manusforfatter og regissør Even Torgan skrevet at han har «prøvd å lage en forestilling om hvordan handlingene våre styres av hvordan vi står ideologisk.» Handlingen i Vill Vestkant er – i likhet med Ap og KrF – ingen søndagsskole. Forestillingen åpner i det stykkets vennegjeng arrangerer en velkomstfest til ære for en kamerat som vender hjem fra fengsel.

KB (Aslak Maurstad) har sonet ferdig for å ha knust beina til en bekjent på byen. En straff som ble kraftig formildet av at KBs venninne, Kornelia, vitnet til fordel for ham i retten. Hovedpersonen, Andrea, begynner imidlertid å tvile på om hendelsesforløpet er slik som vennene har fortalt henne. Det er duket for moralsk western fra vestkanten. Publikum er plassert på en liten tribune i et høyst virkelig oppussingsobjekt på Hausmania. Her har Andrea (Johanna Brym Ryg) kjøpt leilighet, og her inviterer hun vennene til å både bo og feste gjennom de 18 dagene som handlingen strekker seg.