1968 var nok et usedvanlig lekkert år for klassiske musikkalbum. Van Morrisons Astral Weeks, The Bands Music From Big Pink, Aretha Franklins Lady Soul, The Jimi Hendrix Experiences Electric Ladyland, Simon and Garfunkels Bookends, The Rolling Stones’ Beggars Banquet og The Byrds’ Sweetheart of the Rodeo, for å nevne noen få.

Og så det største av dem alle, da: The Beatles’ helhvite The Beatles, bedre kjent som White Album. Et unikt dobbeltalbum med 30 ellevilt sterke og lekne låter som ble sluppet 22. november dette året. En umiddelbar klassiker der herrene John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr ofte opererte på egen hånd som låtskrivere eller i studio, men der summen likevel så til de grader ble The Beatles. Hvordan hadde albumet stått seg om det ble sluppet nå, 50 år etter?