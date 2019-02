En av de mest leste sakene på nrk.no i januar handler om søsknene Torarin (13) og Svalin (16) på Sørøya i Finnmark. De ønsket seg hest, men fikk to kameler. Den kuriøse nyheten var en forhåndsomtale av dokumentarfilmen Kamel, som åpenbart har kvaliteter som pirrer nysgjerrigheten.

For hvordan endte to mongolske kameler opp på en øy i Finnmark? I filmen har gutten Torarin fortellerstemmen og er gjort til hovedperson. Men det virker tilgjort fordi det raskt kommer frem at det egentlig er barnas far som holder i tømmene og står bak familiens valg om å importere to kameler fra en oppdretter i Sverige.