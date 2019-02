«Tre nøtter til Askepott»-regissøren er død

Mannen bak Tre nøtter til Askepott døde tirsdag, skriver tsjekkiske Radio Praha.

Den kjente og kjære filmen har vært vist på TV i Norge hver julaften siden 1996. Den ble vist første gang på NRK i 1975.

Juleklassiker

Tři oříšky pro Popelku, som filmen heter på originalspråket, er en fast julefilm i rundt 15 europeiske land. Flere har også forsøkt å kopiere filmen, men uten hell.

– De tror som regel at en av nøklene til å lykkes er at det er snø, for da blir det fort litt julestemning. Men det er ikke så enkelt. Flere har altså prøvd, men tydeligvis har ingen av dem lykkes helt. Fortsatt vises filmen på tsjekkisk tv hver jul, sa Václav Vorlíček til Aftenposten i 2015.

Regissøren ble intervjuet i forbindelse med at den gamle filmen skulle vises slik den var på premieren i 1973. Ved hjelp av EØS-midler og et samarbeid mellom Filmarkivet i Praha og Nasjonalbiblioteket i Norge ble filmen digitalisert og restaurert.

– Fint at mange kan få glede av den

Den norske versjonen hadde samme lydspor, med Knut Risan som leser alle stemmene.

Den tsjekkiske regissøren sa han forsto at det kun ble brukt én stemme til dubbingen i 1975, men mener at det nok ville vært bedre med flere.

– I en tysk versjon av filmen jeg så på kino også dubbet av én mann, men da også for blinde. I tillegg til å fremføre dialogen skildret han alt som skjedde. Publikum lo samtidig underveis i filmen, både blinde og seende. Det er fint at mange kan få glede av historien, sa Vorlíček.

Václav Vorlíček studerte film i Praha, og begynte som regissør på 1960-tallet. I fjor ble han tildelt æresprisen på den internasjonale filmfestivalen Karlovy Vary (KVIFF).