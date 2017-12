– Vi mener det er en rettighet å organisere seg i en fagforening, og at det er behov for en åpen forfatterforening i Norge, sier en av initiativtagerne, Jan Ove Ekeberg.

Sammen med Helle Stensbak og Eystein Hanssen står han bak initiativet om å stifte den nye fagforeningen Norske Forfattere. Så langt har over 50 forfatterkollegaer sluttet seg til via en gruppe på Facebook og i et debattinnlegg i Aftenposten.

– Flere melder sin interesse hver dag, sier Stensbak og Hanssen. De planlegger stiftelsesmøte for den nye forfatterforeningen på nyåret. Porten skal være høy og vid for å melde seg inn.

For å bli medlem av den andre foreningen, veletablerte Den norske Forfatterforening (DnF), kreves det å ha utgitt minst to skjønnlitterære bøker for voksne. Minst ett verk må ha litterær verdi. Det ligger dermed en skjønnsmessig vurdering bak når nye medlemmer blir tatt opp.

Uavhenig av sjanger

– Vi skal stifte en forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger, sier initiativtagerne.

– Det vesentlige er at man ikke bare skal ha rett til å organisere seg, men også mulighet til å uttale seg i saker som gjelder egne arbeids- og inntektsforhold. Det er helt grunnleggende og grunn god nok til å ta dette initiativet, sier Helle Stensbak, sjeføkonom i YS og krimforfatter.

Dan P. Neegaard

Initiativet til å starte en ny, inkluderende forfatterforeningen ble inspirert av et debattinnlegg av Arne Svingen i Aftenposten. Han mener det burde være i forfatterforeningenes egne interesser å representere hele bredden av norske skjønnlitterære forfattere.

Arne Svingen: - Et demokratisk problem at mange er utenfor

Svingen er glad for at det nå skjer noe.

– Det er blitt et demokratisk problem at mange aktive forfattere står utenfor foreningene som forhandler frem kontrakter og mottar biblioteksvederlag, og som kan fordele dette videre gjennom sine litterære råd, sier Svingen.

Han gir helhjertet støtte til den nye, åpne forfatterforeningen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de eksisterende foreningene ikke innser at det er ekstremt viktig å organisere de som skriver bøker i dag. Mange av dem som ikke velger å søke eller er avvist i Den norske Forfatterforening, selger mye bøker i dag. Man bør ha aktive, populære forfattere med, sier Svingen.

NTB scanpix

Utløste et «takras» av engasjement

Både Jan Ove Ekeberg og Eystein Hanssen har utgitt en rekke romaner, og begge har fått avslag da de søkte medlemskap i Den norske Forfatterforening (DnF).

– Hva skal være opptakskriteriene i den nye foreningen? Holder det å ha gitt ut en bok? Hvem som helst kan i dag gi ut bok på eget forlag. Er dere ikke redd det går inflasjon i forfatterbegrepet?

– Hele poenget er at den nye forfatterforeningen skal være åpen for samtlige forfattere etter et sett med kriterier som alle kan forstå og som er forutsigbare. Foreningen må gjøres åpen for alle som tjener penger på å skrive skjønnlitterære bøker. Vi innkaller til stiftelsesmøte på nyåret. Der skal vi velge et et interimstyre som skal forberede det første ordinære årsmøtet i april/mai, sier Ekeberg.

Ønsker ikke å kritisere DnF

Initiativtagerne understreker at den nye forfatterforeningen ikke blir en «de avvistes forening» for forfattere som ikke er medlem hos DnF.

– Vi har fått henvendelse fra mange som aldri har søkt DnF – enten fordi de ikke vil utsette seg for det smertefulle å bli avvist eller fordi de ikke ønsker å være medlem der. Vårt anliggende er ikke å polimisere eller kritisere DnF. De får holde på med det de gjør.

Han påpeker at noen av landets bestselgende forfattere, serieforfattere som Frid Ingulstad, aldri har sluppet inn i DnF.

– Disse forfatterne vil være velkomne hos oss, fastslår han.

Suksessforfatter vil gjerne bli medlem

Serie- og science fiction-forfatter Liv Margareth Alver har utgitt 45 bøker og vil gjerne melde seg inn i den nye foreningen.

– Det er absolutt på sin plass at man får en fagforening. De etablerte forfatterforeningene har mer form som et laug og vurderer om du er god nok til å bli med ut fra sine kriterier. De som selger mest og bidrar med mest penger i kassen, faller utenfor, fastslår Alver.

Hun debuterte i 1982 med science fiction-romanen Oora og Gaios, skriver også fantasybøker og er kjent for sine historiske romanserier Hanseatene og Brytningstid.

– Serie- og underholdningsforfattere er ikke automatisk velkommen i de etablerte laugene, sier Alver. Selv er hun medlem både i Norske barne- og ungdomsbokforfattere( NBU) og i Oversetterforeningen og sier hun har sett hvor nyttig det er å ha en fagforening i ryggen.

Forfatterforeningen: – Vi har myket opp

NTB scanpix

– Hvordan stiller DnF seg til at det nå etableres en ny og åpen forfatterforening?

– Fagforeningsdelen i meg tenker at de burde være hos oss, sier leder i DnF, Heidi Marie Kriznik.

– Samtidig skjønner jeg at det er utfordrende for etablerte forfattere som selger godt at de ikke er medlemmer. Men laugstanken er også en del av bildet, og da er det opptakskrav, noe som gjør at det er en terskel for å bli medlem.

Kriznik presiserer at DnF ikke er den eneste kunstnerorganisasjon eller profesjonsorganisasjonen som har opptakskrav.

– Tendensen de siste årene er at vi har myket opp mer. Nå må søkere ha utgitt én bok av litterær kvalitet, mens det før var to, sier Kriznik.

Hun vil gjerne samarbeide med den nye organisasjonen og sier at DnF ukentlig har kontakt og bistår ikke-medlemmer med råd og hjelp.