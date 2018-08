Du sitter på en bar og nyter din kaffe i fred og ro. Stedet er Madrid, og i baren sitter en broket samling karakterer: En hjemløs, en ung kvinne, som bare vil lade mobilen sin, enken som står i hjørnet og spiller på maskinen og kokken.

Så skjer det som ikke skal skje. Et skudd bryter stillheten, en mann faller om på gaten. En person løper til for å hjelpe. Han blir også brutalt skutt ned. Panikken er et faktum, og baren blir åstedet for et skremmende, men morsomt og grotesk kammerspill.