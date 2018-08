«Når de gamle fortellingene ikke lenger sier oss noe, ikke kan hjelpe oss, ikke rommer oss: Hvem, hva taler i oss da?» spør fortelleren i Erland Kiøsteruds nye roman, Åpenbaringen.

Kiøsteruds ærend er å gjennomtenke de idealene vi i den vestlige kulturkrets forstår oss selv etter. Dette er ikke et påhitt av en tematikk for Erland Kiøsterud (64), det er snarere et eksistensielt livskall han har beskrevet, vendt om på og endevendt i alle sine romaner og essays siden debuten i 1973.