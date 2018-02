Facebook nekter å ha sensurert dette berømte maleriet. Torsdag startet rettssaken.

Torsdag startet rettssaken i Frankrike der Frédéric Durand beskylder verdens største sosiale nettsamfunn for sensur.

Bakgrunnen er at han i februar 2011 la ut et en artikkel som var illustrert med Gustave Courbet-maleriet The Origin of the World fra 1866. Kort tid etterpå ble Facebook-kontoen hans deaktivert.

Durand mener grunnen må være at han brøt Facebooks regler om nakenhet, skriver The Guardian.

Har prøvd å unngå rettssak

Han har saksøkt Facebook for brudd på ytringsfriheten. Facebook har i fem år forsøkt å unngå en rettssak.

Durand ber om å få tilbake tilgangen til kontoen sin. Facebook sier dette er teknisk umulig, da de kun beholder data fra slettede kontoer i 90 dager.

I mellomtiden har Facebook endret reglene slik at de nå aksepterer kunstverk som viser nakenhet. I tillegg til å få tilbake Facebook-kontoen, krever Durand 20.000 euro i oppreisning.

Hans advokat Stéphane Cottineau mener Facebook har sensurert et mesterverk og en del av Frankrikes kulturarv. Tidligere har Facebook fjernet flere berømte kunstverk på grunn av nakenhet.

Facebook: – Handler ikke om sensur

Torsdag benektet Facebooks advokater at saken har noe med sensur å gjøre. Deres argument er at Durand, etter at kontoen hans ble stengt, umiddelbart åpnet en ny konto under et annet navn. Der la han igjen ut Courbet-maleriet, uten at den nye kontoen ble deaktivert.

De har ikke oppgitt noen forklaring på hvorfor Durands konto ble stengt, annet enn at det dreier seg om en «enkel avtalemessig tvist».

– Deaktiveringen av kontoen to og et halvt år etter at den ble opprettet, og rett etter at The Origin of the World ble postet, kan ikke være en tilfeldighet, svarte saksøkers advokat.

Avgjørelsen i saken skal falle 15. mars.