Henrik Asheim (H): – Pressen er for dårlig til å ta kritikk

Torsdag skrev Aftenposten at de største mediehusene bekrefter å ha mottatt totalt fem varsler om seksuell trakassering i kjølvannet av #metoo-kampanjen. TV 2 og VG ønsker ikke å opplyse om antall av hensyn til de involverte. TV 2 sier de ønsker å behandle alle varsler internt før de forteller om det eksternt.

Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og leder av finanskomiteen, er kritisk til at mediene holder kortene så tett til brystet.

– Pressen har et legitimt krav når de ønsker at vi i partiene skal oppgi antall varsler, fordi det sier noe om omfanget av seksuell trakassering uten at det går ut over varslerne. Men jeg synes det er skuffende at de ikke viser den samme åpenheten selv som de krever av partiene, sier han.

En dobbeltstandard

Asheim mener dette er en dobbeltstandard, og minner om at den norske debatten om #metoo i arbeidslivet startet i mediebransjen. Da er det ekstra interessant å se om pressen er en bransje som har problemer med seksuell trakassering eller ikke, mener han.

– Pressen er for dårlig til å ta kritikk og bør tåle å stille seg selv de samme spørsmålene de stiller andre. Jeg synes absolutt at det er et paradoks at VG og TV 2 velger å ikke være like åpne som de forventer at andre skal være, sier han.

Ingen forståelse for hemmelighold

De siste ukene har flere kritisert mediene for deres dekning av #metoo i politikken. For eksempel har Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalt at omfang og tempo har vært voldsomt.

Anki Gerhardsen, teaterkritiker og frilansjournalist, har fulgt debatten og er selv kritisk til mediedekningen av #metoo.

– Tallene er relevante å få frem, og det er merkelig at TV 2 og VG velger å holde antallet varsler hemmelig. Jeg skjønner ikke argumentet, at det å ikke oppgi antallet er av hensyn til de involverte, sier hun.

VG: – Kan ikke besvares med et tall

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, skriver i en e-post til Aftenposten at årsakene til at VG ikke ønsker å være mer konkret om varslene både er av hensyn til varslerne selv, saksbehandlingen og alle involverte. I tillegg mener Steiro at det er vanskelig å gi et presist antall.

«Vi har snakket med flere titalls personer om opplevelser de har hatt i forbindelse med jobb i VG. Majoriteten varsler formelt ikke», skriver han.

De fleste av hendelsene ligger tilbake i tid, og i flere tilfeller jobber ingen av de involverte i VG lenger.

«Så når Aftenposten spør hvor mange saker vi har jobbet med den siste tiden, er det et spørsmål som ikke kan besvares med et tall. Vi har satt i gang et stort arbeid for å bli bedre. I den forbindelse har vi valgt å gå så bredt ut som mulig. Vårt arbeid er på mange måter ulikt det som har skjedd i de politiske partiene», skriver Steiro.

TV 2: – En del spørsmål vi må stille oss selv

– Vi har ennå ikke lukket vår ekstraordinære varslingskanal som er opprettet i forbindelse med dette. Vi mener det ikke er riktig å kommentere på en jobb som ennå ikke er ferdig, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

– Men Høyre hadde heller ikke fullført kartleggingsarbeidet før de gikk ut med oppdaterte varslingstall til mediene. Hvorfor gjør ikke dere det samme?

– Vi ønsker å vite alt, også det som eventuelt skjedde 25 år tilbake i tid. Vi kommer tilbake til hvordan vi skal jobbe videre med saken i februar, men vi skal være helt åpne. Dette er ikke et forsøk på å lukke ute informasjon, men heller et ønske om å jobbe ryddig med de sakene som er kommet inn, sier Willand.

– Er pressen dårlig til å ta imot kritikk?

– Vi får evaluere egen prosess når vi har kommet oss igjennom kartleggingsarbeidet. Men jeg opplever at vi har vært åpne, og at vi har erkjent at dette har vært en utfordring hos oss.