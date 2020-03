Brøt «kontrakten med leserne» i VG. Nå får Frithjof Jacobsen tillit i DN.

Det ble klart på et allmøte i avisen onsdag formiddag, får Aftenposten bekreftet. Ansettelsen skjer et drøyt år etter Jacobsens brå avgang som profilert kommentator i VG.

Først var begrunnelsen at han hadde lyst til å gjøre noe annet. Like etter ble det kjent at Jacobsen var i ferd med å bli kjæreste med Arbeiderparti-politiker Jette Christensen.

Forholdet ble ikke regnet som forenelig med hans rolle som kommentator i VG. Dette var Jacobsen og VG enige om. To uker etter at han informerte arbeidsgiver om forholdet, valgte han selv å gå.

«Vi kan si klart at det som har skjedd, er et brudd på vår kontrakt med leserne. Det er vi lei oss for.» skrev VGs redaktør Gard Steiro om saken.

Jacobsen og Christensen er fortsatt et par. Han kommer fra en stilling som TV-produsent i produksjonsselskapet Monster.

Christensen er blant Stortingets mest profilerte politikere. Hun fortalte nylig at hun ikke stiller til gjenvalg i 2021. Dette begrunner hun med misnøye over interne forhold partiet.

DNs redaktør hyller Jacobsen

Hverken Jacobsen eller sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, har besvart Aftenpostens henvendelser onsdag.

De kommenterer ikke kontroversjene rundt Jacobsens VG-exit i avisens pressemelding. Djuve beskriver kommentatoren som en av landets «absolutt dyktigste»:

«Han er kunnskapsrik og kritisk, han er god til å analysere og forklare politikk og politiske prosesser, og han har en fantastisk penn.»

Ble konfrontert med rykter

I Gard Steiros kommentar om Jacobsens avgang, kommer det frem at VG hadde kjennskap til at det verserte rykter om Jacobsen og politikeren nesten et år før han gikk av.

«Vi konfronterte ham med ryktene. Han avviste dem. Det la vi til grunn.»

Paret har forklart til Medier24 at det ikke er så lett å sette en dato på følelser. Men de sier de bestemte seg for å bli kjærester i tiden rundt Jacobsens avgang.

Saken oppdateres.