Under larmen fra første verdenskrig skrev Gabriel Scott eposet om fiskeren Markus. «Norges stilleste bok om Norges vakreste menneske», har den vært kalt. Den nøysomme Markus har «det klare øye som likesom gjenspeiler all naturen og opptar i seg alt vakkert og godt uten å spørre om verd eller rang.»

Markus opplever verden som meningsfull og naturen som et hjem: «Ingenting var til kun for seg selv, men var ved siden noe for andre, her var en vidunderlig sammenheng.»