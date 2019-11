– Formålet med ytringen var at karrierekvinners selvrealisering kan være negativt for barna. Men resultatet var at kronikken ble for personrettet mot Traaseth og hennes barn, sa programredaktør i NRKs nyhetsdivisjon, Kyrre Nakkim, under dagens møte i Kringkastingsrådet.

Rådet diskuterte debattinnlegget med tittelen «Overklassens omsorgssvikt» av psykolog Eystein Victor Vaapenstad. Innlegget ble avpublisert samme dag som det ble lagt ut på NRK Ytring og skapte stor debatt forrige uke.

Vaapenstads svar var en reaksjon på Anita Krohn Traaseths kronikk i Aftenposten om kvinner med lederambisjoner.

– En sak for PFU

– Det må ha vært en dårlig dag på jobben, sa Trude Drevland i rådet, som mente at teksten var et altfor direkte angrep på Traaseth og hennes familie. Det var bred enighet om at teksten ikke burde vært publisert i det hele tatt.

Både Vebjørn Selbekk og Kringkastingsrådets nestleder Torgeir Uberg Nærland påpekte at saken kanskje hører mer hjemme i Pressens Faglige Utvalg (PFU) enn i Kringkastingsrådet.

– Jeg regner med at det er derfor NRK har avpublisert, fordi man frykter at det er en sak som vil bli felt i PFU? Det er sterke personangrep og det går på Krohn Traaseths familie og barn. Samtidig er det hun som har introdusert sin egen familie og brukt eksempler fra sitt familieliv og karriere, sa Selbekk.

Til det svarte Kyrre Nakkim:

– Jeg skal ikke ta en PFU-vurdering på dette, men den er i strid med regelverket vårt. Den skulle ikke vært publisert i første omgang, derfor ble den avpublisert. Så enkelt er det.

Fakta: Kringkastingsrådet Kringkastingsrådet har vært rådgivende organ for NRK siden 1933.

Rådet behandler saker både fra kringkastingssjefen og NRKs publikum.

Rådet møtes 8–10 ganger i året, og har 14 medlemmer, med hver sin vararepresentant. Åtte av medlemmene oppnevnes av Stortinget, seks oppnevnes av Kongen i statsråd.

Julie Brodtkorp har vært leder siden 2018. Dagens møte ble ledet av nestleder Torgeir Uberg Nærland.

Rådet tok opp tre saker på møtet 21. november: Debattinnlegget om Traaseth, Tore Sagens rasismesatire i Radioresepsjonen og bruken av ordet «dverg» i TV-serien Exit.

Over hundre klager på radioresepsjonen

Det var også kommet inn nærmere hundre klager på Radioresepsjonens «flauhetskonkurranse», der Tore Sagen leste opp et «notat» om rasisme og klimafornektelse. Etter sterke reaksjoner, endte det med at Sagen selv ba om at innslaget skulle slettes.

I tillegg til klagene, har NRK mottatt 17 støtteerklæringer til programmet.

I sin redegjørelse kalte kanalsjef i P13 Stig Holmer konkurransen «et skuespill» der Tore Sagen først gikk inn i rollen som klimafornekter, deretter som rasist.

Han sa også at da klippet ble publisert uten kontekst, ble presset mot Sagen så stort at han selv ønsket å trekke innslaget.

– Men vi står inne for innholdet, sa Holmer.

Vebjørn Selbekk kalte saken et eksempel på det han kaller «krenkelseshysteri».

Flere var enige i at det var uheldig at NRK valgte å avpublisere innslaget, men at saken hadde mange sider.

Kringkastingssjefen: – Vellykket satire

Nestleder i Kringkastingsrådet Torgeir Uberg Nærland oppfordret NRK til «å fortsette å tråkke i baret», fordi det er nødvendig for en god og skarp satire.

Det kunne kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen love.

– Denne konkrete flauhetskonkurransen i dette programmet, må jo ha vært et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt. Fordi det har ført til en diskusjon om satirens grenser, om krenkelse, og det har ført til en voldsom diskusjon om mangfold her i huset i positiv forstand, sa Eriksen.

Han påpekte også at det ikke var en spesielt mangfoldig gruppe mennesker som diskuterte saken på dagens møte.