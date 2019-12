Det var i utstillingen Art Basel Miami Beach at den italienske kunstneren Maurizio Cattelan stilte ut en banan som var festet til veggen med tape denne uken.

En fransk kunstsamler betalte 120 000 dollar (rundt 1,1 millioner kroner) for verket, som har tittelen Comedian. Galleriet skal ha solgt to av tre eksisterende kopier av Comedian (bananene ble kjøpt på det lokale supermarkedet, ifølge Business Insider).

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. «Latterlig», skriver Fox News, mens Miami Herald påpeker at kjøperne får med et bevis på at kunstverket er ekte, og kan «bytte ut bananen etter behov.»

Cattelan har gjort karriere av å lage kunst som får mange til å heve øyenbrynene. Dette gulltoalettet med tittel America har stått utstilt på Guggenheim-museet i New York. Besøkende kunne gjøre sitt fornødne på toalettet.

Museet tilbød toalettet til president Trump da han ble innsatt som president i 2017. Trump hadde bedt om å få låne et bilde av Vincent Van Gogh, men fikk tilbud om den gylne doen i stedet.

Men historien stanset ikke der. Tidligere i høst ble America stjålet fra et slott i England, der det sto utstilt sammen med andre verk av kunstneren. Slottet er Winston Churchills barndomshjem.

Philippe Wojazer / REUTERS

Maurizio Cattelan har selv pisket opp ryktene om at tyveriet var et publisitetsstunt. Han opptrådte i en reklamekampanje for et forsikringsselskap der han holder opp et bilde av toalettet, med teksten «Store kunstnere stjeler,» ifølge Architectural Digest.

Philippe Wojazer / REUTERS

«Virkeligheten er langt mer provoserende enn kunsten min,» har Cattelan sagt.

Skulpturen av Hitler som kneler heter «Him».

«Hitler er pur frykt; det er et bilde på fryktelig smerte. Det gjør vondt å si navnet hans. Og likevel har det navnet erobret minnet mitt, det bor i hodet mitt, selv om det er tabu,» sa kunstneren til auksjonshuset Christie’s. De solgte skulpturen for over 17 millioner dollar i 2016.

Mark Baker / AP

PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Astrup Fearnley-museet i Oslo har stilt ut verket Now av Cattelan, som viser en voksfigur av John F. Kennedy i en kiste.

Om bananverket sier galleristen hans, Emmanuel Parrotin, at det er «et symbol på global handel, på en ting med dobel betydning, og et klassisk symbol på humor.»