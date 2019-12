Marie Fredriksson og Per Gessle hadde som Roxette 19 låter på Top 40 i Storbritannia og toppet USA-listen fire ganger med «The Look», «Listen to Your Heart», «It Must Have Been Love» og «Joyride».

De solgte anslagsvis 60 millioner album. Det er en pophistorisk stemme som stilnet mandag 61 år gammel. Men Marie Fredriksson var aldri i tvil om at hun mest av alt var svensk.