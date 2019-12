Ukens kulturtips: dansende bjørner, fornøyelig krimsatire og et pissoar verdt å se på

Blant kunstverkene på Henie Onstad i 2019 finner en i tillegg til et pissoar også et strykejern med pigger på, en Mona Lisa med bart, kaotiske montasjer og rare dukketeater-dukker. Likevel: The Great Monster Dada Show får en heller til å stille spørsmålet: men er dette en kunstutstilling, skriver vår kunstanmelder Yngve Sikko om Norges første store utstilling av dadaisme. Her stiller 43 kunstnere ut totalt 250 kunstverk.

«Familier som går langsomt i oppløsning gjennom opprivende arveoppgjør, er en spesialdisiplin innen krimsjangeren. I Knives Out møter vi en rik forfatter som utløser borgerkrig i familien da han går bort uten å etterlate dem et øre. Rollen som patriarken Harlan Thromby er perfekt for Christopher Plummer, så det er nesten synd at han forsvinner så tidlig, skriver Kjetil Lismoen. Han mener filmen er en fornøyelig krimsatire og gir den en femmer.