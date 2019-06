Tidligere i år hadde jeg gleden av å anmelde Madrugadas comebackkonsert. Jeg ga den toppkarakter, selvfølgelig. Dette er et band som fremdeles er i en klasse for seg i norsk musikkliv, og som leverer konserter på svært høyt nivå. I kveld har de æren av å avslutte årets Piknik i Parken i det solen sakte synker over folkehavet i den trivelige Sofienbergparken.

Mange har allerede stilt seg opp for å være sikre på å ha en god plass under konserten. Det er et kvarter siden Jaga Jazzist gjorde en mesterlig gjennomspilling av sin klassiker «A Livingroom Hush», og publikum er sultne på mer. Det skal de få. Madrugada skal igjen spille gjennom «Industrial Silence».