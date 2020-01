Foreldre og besteforeldre har aldri vært unge, og forstår ingenting. Men de er redde for barna sine, for dop og sprit og røyk, for trafikk og for piller, for spiseforstyrrelser, blind vold og psykoser. Og så er det ofte slik at barna, eller ungdommene, da, ikke driver så mye med dette som mange foreldre tror.

Det er en av leksene vi får i denne ujålete og jordnære forestillingen, fulle av «jeg bare, lissom, da,» hormoner, forvirrende vennskap, FB-likes eller mangelen på samme, og Insta. Foreldregenerasjonen får ellers sitt eget pass påskrevet: De reddeste legger ut bilder av seg selv med venner og hønehatter og vinflasker på Facebook.