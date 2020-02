Ingen grunn til at Instapoeten Trygve Skaug skal ha bokmarkedet for seg selv når det finnes folk som Nils-Øivind Haagensen.

De fleste norske forfattere er for fine til å skrive folkelige dikt. De vil ikke tale høyt og tydelig om vanlige saker eller følelser. I Norge er diktbøkene en eksklusiv sjanger som det er verdt å følge med på for spesielt språkinteresserte lesere, og som sjelden selger mer enn et par hundre eksemplarer i bokhandleren.

Må det være slik? I litteraturlivet har man trøstet seg med en ide om at diktet lever selv om diktsamlingen er død. Folk leser dikt på nettet, fra scenen, i bryllup og begravelser. Det får holde.