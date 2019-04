Kunstprosjektet «Karnevalet» har anmeldt kunsteren Marius von der Fehr for å ha underslått 890.000 kroner. Han er kjent som en av kunstnerne bak det mye omtalte teaterstykket Ways of Seeing, der han hadde co-regi.

Foreningen Carnival Union, som driver prosjektet, omtaler hendelsen slik på sine nettsider: