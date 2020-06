I januar i fjor ble det kjent at Oslo kommune og Nationaltheatret var kommet til enighet om at teateret kunne flytte inn i det gamle Munchmuseet på Tøyen. Siden gang har det pågått en dragkamp mellom kommunen og Kulturdepartementet om hvem som skal ta regningen for å sette i stand bygget til teaterdrift.

I januar 2022 starter den fem år lange rehabiliteringen av Nationaltheatret på Johanne Dybwads plass 1. Allerede neste høst må både skuespillere og administrasjon være ute av lokalene.