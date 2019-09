Det er liksom lakmustesten for en artist og hennes låter. Tåler de et nedstrippet eller rent akustisk sett? Jeg må innrømme at jeg virkelig tvilte etter Astrid S’ første fire minutter på scenen i Olavshallen.

Alene bak pianoet på «Hurts So Good» spilte hun både feil og sang falskt. Men så, etter hvert, med varmen på plass i både kropp og stemmebånd, ble det hele riktig så fint. Hun besto testen – til slutt.