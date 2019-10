Denne lille catwoman-karakteren var allerede en av popens virkelig store da hun var på Telenor arena for to år siden.

Ariana Grande «er så lite personlig at vi like gjerne kunne sett henne på en skjerm», skrev jeg den gangen. Så gjennomførte hun en tøff konsertopptreden i Manchester etter at 22 mennesker drept og 139 skadet i et selvmordsangrep under en av konsertene hennes der.