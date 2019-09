Byr femte sesong om Shelby-familien egentlig på noe nytt? Har den kriminelle klanen deres utviklet seg voldsomt på veien fra Birminghams møkkete bakgater til Londons fjonge sirkler for lobbyister og politikere som har arvet titler og posisjoner?

Strengt tatt ikke, men for fans av den litt overraskende suksessen Peaky Blinders betyr ikke det så mye. For en av seriens kvaliteter er at den holder seg kompromissløst til formen, tonen og plottene den bød på fra første episode.