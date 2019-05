Tre håndskrevne testamenter funnet i Aretha Franklins hjem

Aretha Franklin døde i leiligheten sin i Detroit i fjor sommer, 76 år gammel, av kreft i bukspyttkjertelen.

Da sa familien og advokatene hennes at hun ikke etterlot seg noe testamente som beskrev hvordan hennes betydelige formue og eiendeler skulle fordeles eller forvaltes.

Tidligere denne måneden har det imidlertid dukket opp ikke mindre enn tre testamenter i Franklins håndskrift. To av dem er ført i pennen i 2010 og ble hentet fram fra et låst skap etter at nøkkelen til skapet endelig ble funnet.

Det tredje og nyeste dokumentet er fra mars 2014 og er skrevet på en spiralblokk. Det skal ha blitt funnet under puter i stua hennes, sier advokaten som håndterer boet til Franklin, David Bennett.

Kan bli bråk

Ifølge Bennett ser det ut til at Franklin i det nyeste testamentet ønsker at familien skal arve henne. Deler av håndskriften er imidlertid svært vanskelig å tyde, og de fire sidene har flere ord som er strøket ut og setninger som er lagt til i margen.

Bennett, som var Franklins advokat i over 40 år, sendte alle dokumentene inn til myndighetene mandag. Han har sagt til en delstatsdommer at han ikke er sikker på om de er gyldige i henhold til loven i Michigan. For å få dette brakt på det rene, skal det avholdes en høring om testamentene 12. juni.

Franklins fire sønner og deres advokater er informert om innholdet i de tre testamentene, men det er ikke inngått noen form for avtale om hvorvidt de skal se på dem som gyldige. I en uttalelse fra familien heter det at to av sønnene motsetter seg innholdet i testamentene.

Hvem er sjefen nå?

Sabrina Owens, som til daglig er ansatt ved Universitetet i Michigan, skal fortsatt representere boet og ta avgjørelser, heter det i meldingen fra familien.

– Hun er fortsatt nøytral og ønsker at alle parter involvert gjør kloke valg på vegne av sin mor, hennes rike ettermæle, familien og Aretha Franklins bo, heter det meldingen.

Sønnen Kecalf Franklin sier imidlertid i en egen rettsanmerkning at Aretha Franklin i det nyoppdagede testamentet fra 2014 ville at han skulle være boets representant etter hennes død. Han motsetter seg videre boets nåværende planer for å selge unna eiendom ved siden av morens hjem i Oakland County, et salg planlagt og prissatt til 325.000 dollar.

Høyaktuell

Dommer Jennifer Callaghan godkjente i april innleie av eksperter som kunne taksere Franklins personlige eiendeler, inkludert memorabilia, konsertdrakter og kjoler. I desember kom amerikanske skattemyndigheter IRS med et skattekrav og mente Franklin skylder mer enn 6,3 millioner dollar i skatt fra perioden 2012 til 2018 og 1,5 millioner dollar i straffegebyrer. IRS har gått gjennom Franklins økonomiske opplysninger og skattemeldinger for mange år tilbake.

Franklins høye stjerne har ikke falt siden hennes død. I april ble legenden den første kvinnen som får en posthum ærespris av Pulitzer.

Konsertfilmen «Amazing Grace» fra 1972 har blitt satt opp igjen til jubel fra kritikere og publikum. Dokumentarfilmen om souldronningen kommer ikke til å vises på kino i Norge på grunn av mangel på distributør.