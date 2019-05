Født 17. juni 1977.

Forfatter og aktivist som ble kjent under den arabiske våren i 2011 for sin regimekritikk via Twitter og emneknaggen #ArabTyrantManual.

Opprinnelig statsløs palestiner født i Kuwait, men oppvokst i Saudi-Arabia.

Søkte asyl i Norge etter å ha deltatt på Oslo Freedom Forum i 2014.

Har skrevet for flere norske og internasjonale medier, deriblant Aftenposten, The Washington Post og The Guardian. I Norge er han også tilknyttet tankesmien Civita.