Skipsreder kuppet Bleken-utstillingen før den har åpnet. Fikk en bedre pris.

Skipsreder Trygve Seglem har kjøpt alle de 32 pastellene. – Dette er veldig morsomt. Seglem har god smak, humrer Håkon Bleken (93 år).

Billedkunstneren Håkon Bleken åpner utstilling i Galleri Brandstrup på Tjuvholmen torsdag. Arkivfoto fra utstillingen samme sted i fjor høst.

14. nov. 2022 14:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Men jeg vet jo at en del andre kunstsamlere vil bli ganske sure, for det er jo ikke noe å kjøpe når utstillingen åpner torsdag, sier Håkon Bleken på telefon fra Trondheim.

Samtidig utelukker han ikke at han kan gjøre noen bestillingsoppdrag.