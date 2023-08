Bokanmeldelse: Barnevernet får helterollen i ny ungdomsroman

Det mest oppsiktsvekkende med denne romanen er ambisjonen bak: å få gutter med innvandrerbakgrunn til å stole på barnevernet.

I sitt forfatterskap gjør Neda Alaei ungdom oppmerksom på hva som er en uholdbar hjemmesituasjon – og hvilken hjelp barnevernet kan tilby. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 07:00

Barnevernet mangler tillit. Neda Alaei vil bekjempe holdningen blant unge om at «barnevernet bare gjør ting verre».

Hun er utdannet både barnevernspedagog og forfatter. «På én betingelse» følger opp temaet fra hennes to tidligere ungdomsromaner. Det handler igjen om en tenåring som bor alene med bare én forelder. Og igjen får leserne oppleve et nokså intenst kammerspill, der den voksne har så store behov at omsorgsrollen tidvis snus på hodet.