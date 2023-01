Bokanmeldelse: Ørkenvandring

Brutal vold og mange påfunn er ikke nok.

Altfor ofte fremstår Carl Henrik Berges debutroman som en liksomklok parodi, skriver vår anmelder.

08.01.2023 08:00 Oppdatert 08.01.2023 11:43

Carl Henrik Berges debutbok har av flere kritikere fått mye ros for å være annerledes. For eksempel åpner den med en scene der en mann og en kvinne kommer til syne på en ørkenslette. De har kurs for en by.

Kvinnen rir på en elefant (!) og mannen går ved siden av. Når de kommer frem til byporten, blir de sluppet inn og deretter henrettet på grusomste vis. Kvinnen ved å bli slitt i stykker mellom to hester, en henrettelsesmetode som historisk gjerne var forbeholdt kongemordere. Heller ikke elefanten overlever.

