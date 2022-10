Kultur Film Skulle barnet fremstilles som et monster? Filmskaperen valgte en annen retning

Erika Calmeyer har laget film om et barn som dreper: – Det er min overbevisning at de absolutt fleste av oss forsøker å gjøre det beste, men så klarer vi likevel å lage skade.

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

35 minutter siden

En liten gutt drukner i et vann. Moren ser at storesøsteren dyttet ham ut i elven. Er datteren da en morder? Eller er det et uhell? Kan et barn være ondt? Hvordan kan moren leve med dette?

– Det er slike spørsmål jeg vil utforske, sier Erika Calmeyer.