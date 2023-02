Nedlagt kjøpesenter i «Mitt Oslo»: – Maken til teater har du aldri sett

Fjernt fra gullbuene i sentrum: Nå skal Nationaltheatret hedre «det skitne, møkkete, mørke Oslo». Inne i et falleferdig kjøpesenter. Også publikum kan ruse seg. Eller bare drive rundt.

Midt i en skrothaug bor han, rollefiguren «Filla». Iført egne klær: Skuespiller Rafid Arsalan Islam viser kun en krok av den nyinnredede, gigantiske teaterhallen på Økern. Også i campingstolen til høyre kan publikum sitte.

15.02.2023 06:30

Slum eller nasjonal scenekunst? Loppemarked eller gigantisk skjenkested? Kanskje alt på én gang? Skuespiller Rafid Arsalan Islam, i rollen som «Filla», oppklarer:

– Nå skal «Døden på Oslo S» bli til teater, for aller første gang. Og for aller første gang setter Nationaltheatret opp en hel forestilling i det nedlagte Økernsenteret. Den kjente romanen til Ingvar Ambjørnsen kom ut 14 år før jeg ble født, så min første rolle på et institusjonsteater føles ekstra morsom: Hittil har jeg drevet mest med skolerevy og samtidsdramatikk.

