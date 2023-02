Stjernekokk i «Mitt Oslo»: Suksess-oppskriften handler ikke om mat

12 ukers venteliste i egen restaurant. 25 Michelin-stjerner. Nå deler Norges mest berømte kokk selve suksess-oppskriften. Og den handler ikke om mat. Men om Kampen i Oslo. For eksempel.

Fra jubileumsmarkering i Lyon, Frankrike, til avkobling i nærmiljøet: For Skandinavias første VM-mester i kokkekunst byr idyllene øverst på Kampen på så mange slags gleder.

22.02.2023 06:30

Trøfler til lunsj? Svime-dyr villa på Vestkanten? Dress til en halv million? Nei, smilende i boblejakke ankommer restaurant-stjernen. Så stiller Bent Stiansen seg i kaffebar-kø.

– Jeg tar gjerne en cortado. Hva vil du ha? Er ikke dette et veldig hyggelig sted? Kampen Kaffe og Bar er jeg stor tilhenger av, i likhet med alle små, uavhengige virksomheter. Dem må vi fremsnakke, dem må vi bruke. De har så mye av byens nerve og sjel i seg, uavhengig av produktene som selges. Herfra kan jeg se hjem. Men lokale folk blir sure, tror jeg, hvis jeg utgir meg for Kampen-gutt.

