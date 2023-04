Dagens quiz: Onsdag 19. april 2023

Norges grunnlov fastslår at landets verdigrunnlag bygger på arven fra to tankesystemer. Hvilke to?

18.04.2023 19:30

1. Hva kalles det når man gjentatte ganger slutter å puste når man sover?

2. Hvilken amerikansk R&B-gruppe hadde suksess med «I Swear» i 1994?