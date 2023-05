Bokanmeldelse: Rapport fra et kriminelt liv

Stig Millehaugens selvbiografi viser at han har et visst skrivetalent. Og at han begikk et kjemperan han aldri før har erkjent.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen (i midten) under rettssaken mot ham i 2012. Nå har han skrevet bok i fengsel.

04.05.2023 19:00 Oppdatert 04.05.2023 19:38

Stig Millehaugen har i en årrekke vært en av Norges mest kjente og mest beryktede forbrytere. Han er 54 år gammel – og har vært i fengsel i 35 år. Det er trolig en lite smigrende norgesrekord.

Nå soner han en dom på 21 års forvaring for overlagt drap på Young Boys-lederen Mohammed «Jeddi» Javed i januar 2009. Drapet skjedde i en bil på Haugerud i Oslo.