«The girl before»: dødsmaskin eller drømmehus?

Ville du leid et hus hvor arkitekten bestemmer hvilke klær du får ha i skapet? Sannsynligvis ikke. Det er et stort problem for «The girl before».

Gugu Mbatha-Raw spiller Jane Cavendish i «The girl before». Etter et svangerskap med tragisk utfall flytter hun i et minimalistisk drømmehus.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

Nå nettopp

Du er ung og på boligjakt. Markedet er tett. Leiebudsjettet er stramt. En smilende dame tilbyr deg en overveldende bolig. Huset er så moderne at Arkitekturopprøret hadde besvimt av forakt. Leien er sjokkerende lav.

Det eneste du må si ja til er å følge arkitektens regler for oppførsel og orden. I hans hode er Marie Kondo en ordentlig rotekopp, så her må du passe på hvor du plasserer vannglasset. Du får også bare ta med deg noen få klesplagg og personlige objekter.