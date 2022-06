En popkveld for glede

Enkelte ganger skal popmusikk kunne være bare gøy. Det ordner Dua Lipa.

Dua Lipa gledet den norske fansen fra scenen i Oslo Spektrum.

26. juni 2022 23:02 Sist oppdatert nå nettopp

Man kunne nesten tro at hun var bestilt til å avslutte en fryktelig helg i Oslo. Den britiske popstjernen Dua Lipa vet i alle fall hvem hun synger for:

– Jeg er her for å skape et trygt sted for dere, hvor dere kan være den dere vil og elske dem dere vil. Uten skam. Jeg sender min støtte til det skeive miljøet, sier Lipa fra scenen i Spektrum søndag kveld.