Kompaniets mannlige dansere skal krige i Ukraina. Kvinnene skal på turné i Norge.

De var på turné i Europa da krigen brøt ut. Noen av danserne reiste tilbake til Ukraina for å hente barna sine da hjemlandet ble invadert. Andre dro tilbake for å krige.

Alexander Stoyanov er direktør for The Grand Kyiv Ballet. Balletkomapniet kommer tilbake til Norge i april, men med færre dansere. Noen av hans dansere prioriterer å krige.

Nå nettopp

The Grand Kyiv Ballet var i Norge for sin Europaturné to måneder før det brøt ut krig i hjemlandet.

Kompaniet var i Frankrike for å avrunde turneen med sine siste forestillinger da Russland invaderte Ukraina. De oppholder seg nå i Polen. Dit reiste de med busser da invasjonen gjorde det umulig å dra hjem.