Ny forskning tegner dystert bilde av psykisk helse blant dansere: – Resultatene er skremmende

Mange profesjonelle dansere har store mentale helseutfordringer. Forskerne bak en ny studie ser behov for kulturendring i dansemiljøene.

Jazzdanser Frida Berg Aas (25) deltok i den nye studien. Hun mener det er for lite fokus på mental helse i dansemiljøet.

40 minutter siden

– Resultatene er skremmende. Jeg er så glad for at dette temaet endelig kommer frem. Dette burde vært snakket om for lenge siden, sier danser Frida Berg Aas (25).

Hun har nylig deltatt i en studie om mentale helseutfordringer blant profesjonelle norske dansere. Studien kartlegger forekomsten av spiseforstyrrelser, skader og kunnskap om mental helse. Den ser også på restitusjon blant dansestudenter. Funnene ble presentert på Idrettsmedisinsk høstkongress i helgen.