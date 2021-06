Erlend Loe: Greit, det er gøy. Jeg gir meg

Greit, det er gøy. Jeg gir meg. Forrykende film nummer ni om bilens evangelium.

Vin Diesel og raske biler er tilbake med mer action. Foto: Giles Keyte / UIP

Erlend Loe

17 minutter siden

Jeg er nok typen som er tilbøyelig til å være mer tiltrukket av Slow and Curious enn Fast and Furious. Men fordi jeg er et åpent menneske, har jeg likevel sett opptil flere av filmene i denne føljetongen som nå har strukket seg over tjue år og brakt inn seksti milliarder.

Dette er industri. Det er en hjørnesteinsbedrift. To tiår med eksos og armene til Vin Diesel. Et hopetall av singleter, og mange penger til personlig trener har gått med i dragsuget.

