TV-anmeldelse: Går fra «Game of Thrones» til en fremtid som hevnheltinne

Maisie Williams triumferte som Arya Stark. Nå er hun vellykket hevnheltinne og frontfigur for en ny strømmetjeneste.

Maisie Williams fra «Game of Thrones» spiller Kim Noakes i serien «Two Weeks To Live». Foto: Paramount+

Fakta Two Weeks To Live Paramount+, seks episoder. Alle er tilgjengelig nå. Regi: Al Campbell. Med: Maisie Williams, Sian Clifford, Mawaan Rizwan, Taheen Modak Vis mer

Om det er én ting pandemien har lært oss, er det at vi må ha et bredt utvalg av strømmetjenester. Eller? Ok, vi har kanskje pukket opp noen andre ting om atomlager, toalettpapir, kjedsommelighet og egen frustrasjon på veien, men la det være klart: Vi trenger våre strømmetjenester når verden utenfor settes på vent.

Men trenger vi nå enda én? Filmstudioet Paramount mener det. Derfor lanserte de sent i mars Paramount+. Den skal konkurrere med en jungel av alternativer. Giganten Netflix. Seriemester Apple+. Drømmefabrikken Disney+. Seriemester HBO. TV2s egen Sumo. Viaplay. Og ikke minst allmennkringkaster NRKs rikholdige utvalg.