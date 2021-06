Det startet med én nettlenke. Slik kom 14-årige Thomas inn i en verden av jødehat, rasisme og vold.

Jødehat, vold og konspirasjonsteorier ble hverdagen til «Thomas» da han var tenåring. Nå er han far og bekymret for at foreldre ikke har kontroll på ungenes nettbruk: – Mange forstår ikke farene.

Da han var 14, oppdaget «Thomas» en voldelig verden på nett. Nå advarer han foreldre. Foto: Ketil Blom Haugstulen

9. juni 2021 09:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er fortsatt litt traumatisert. Når jeg hører eller ser noe som minner meg om den tiden, føler jeg meg fysisk uvel, forteller Thomas.

Thomas er ikke hans egentlige navn, men Aftenposten kjenner hans identitet. Historien han nå forteller, har han aldri fortalt noen, ikke engang partneren sin.

Det hele startet med én nettlenke. 14-årige Thomas fikk den tilsendt av en kamerat.

Det var en vanlig dag på tenåringens gutterom i familiens kjeller. Et rom med vinduer dekket av søppelsekker for å slippe inn minst mulig lys. Stedet den heavy metal-elskende gutten med langt, svart hår tilbrakte mye av tiden sin.

Det meste han gjorde, var å game, gjerne World of Warcraft og Counter-Strike. Men denne dagen tikket en lenke inn i Skype-chatten fra en spillkompis. Den fikk ham inn i en annen verden.

En verden han i dag skulle ønske han aldri hadde besøkt.