Foto: Berg-Jacobsen Jon-Are Etter 22. juli gikk vi i rosetog og sa «aldri mer». Siden kom nettfora der høyreekstreme hyller terrorister. Listen over fiendene deres er lang. PST frykter at de vil slå til på ny. Kultur De nye høyreekstreme De tror det foregår et folkemord på hvite og ønsker en «rasekrig». PST er bekymret for ny terror.

Ti år etter 22. juli verves flere høyreekstremister på nett. Slik ser terrortrusselen ut nå.

4. juni 2021 12:03 Sist oppdatert nå nettopp

Dagen skal bli kjent som «tauets dag» eller Day of the Rope. Dagen der alle «raseforrædere» skal få svi: politikere, journalister, professorer og kjendiser som har bidratt til et multikulturelt samfunn. Eller personer som er sammen med noen med en annen hudfarge.

På tauets dag skal de henges fra lyktestolpene.

Slik står det skrevet i The Turner Diaries, en roman fra 1978 av nynazisten William Pierce. En fiksjon som er blitt drømmen til dagens «rasekrigere».

Den ble lastet ned av Phillip Manshaus én måned før han drepte søsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrep moskeen i Bærum i 2019. De nye høyreekstremistene mener «rasekrigen» må realiseres nå.

– De tenker at Vesten er for råtten og dekadent til egentlig å kunne reddes, sier skribent Lasse Josephsen.

Som ung var Josephsen selv tiltrukket av ytterliggående nettmiljøer. Etter hvert ble det for mye hat for ham i foraene, så han trakk seg ut. Han har nå fulgt med på høyreekstreme miljøer i mange år og skrevet mye om deres nettkultur.

Josephsen forteller at dagens høyreekstreme ønsker å fremskynde en kollaps av samfunnet. Dette gjøres gjennom terror, som vil øke frykt og hat, og til slutt føre til krig. Først når støvet har lagt seg, kan sivilisasjonen bygges på nytt.

Denne filosofien blir kalt for akselerasjonisme. Begrepet brukes av blant annet Manshaus.

For å forstå dette må vi tilbake i tid og inn i internettets dypeste kroker.